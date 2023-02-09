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Özbekistan'dan Türkiye'ye sahra hastanesi

Özbekistan, Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için ekipman ve 71 kişilik sağlık ekibi gönderdi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Özbekistan'dan Türkiye'ye sahra hastanesi
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Savunma Bakanlığına bağlı 71 kişiden oluşan askeri sağlık personelinin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananların tedavisi amacıyla Türkiye'de sahra hastanesi kurulması için gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Taşkent'ten Gaziantep'e hareket eden uçakta, tam donatımlı sahra hastanesi için gereken ekipmanların yanı sıra aralarında tıbbi ilaç ve malzemelerden oluşan insani yardımın da bulunduğu kaydedildi.

Özbekistan hükümeti, daha önce 100 kişiden oluşan kurtarma ekibiyle insani yardım malzemeleri göndermişti.

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