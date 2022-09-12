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  • Özdağ'dan ''polis promosyonu'' iftirası! Çataklı'dan sert cevap: Bir oy için her şeyi satarsın
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Özdağ'dan ''polis promosyonu'' iftirası! Çataklı'dan sert cevap: Bir oy için her şeyi satarsın

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, polisin promosyon parasının bazı vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a çok sert tepki gösterdi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 08:39 - Güncelleme:
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ polisin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını paylaşarak "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz. dedi.

'SEN FETÖ'NÜN OYUNCAĞI BİR ZAVALLISIN'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı çirkin paylaşıma tepki göstererek "Sen Fetö'nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dahil!" ifadelerini kullandı.

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