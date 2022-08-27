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Özdağ'ın Ali Erbaş'la ilgili iftirasına çok sert tepki: İspat etmezsen alçaksın

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a daha önce de yalanlanan 'Duyduk ki Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor' iftirasını attı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Özdağ'a çok sert tepki gösterdi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 07:47 - Güncelleme:
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir provokasyona daha imza attı. Özdağ, cuma hutbesinde bir imama "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" tepkisini vermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, "Duyduk ki Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor." iftirasını attı.

"İSPAT EDEMEZSEN, TARİHİN EN ALÇAK ADAMISIN"

Özdağ'ın iftiralarına İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olan İsmail Çataklı, "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın! Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" şeklinde yanıt verdi.

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