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Ceren Özdemir'in ailesi ve avukatları mahkemenin kararını değerlendirdi

Ordu Barosu Başkanı ve Ceren Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Özgür Arduç'a Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen en ağır cezanın verildiğini belirterek, 'Cezasında da indirim yapılmamıştır. Türk Ceza Hukuku anlamında adalet tecelli etmiştir.' dedi.

AA20.01.2020  13:27 - Güncelleme: 20.01.2020  13:27

Poyraz, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceren Özdemir cinayeti davasının ikinci duruşmasının görüldüğünü söyledi.

Bir önceki duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair itirazda bulunulduğunu anımsatan Poyraz, "Kamuoyuna yansıdığı gibi akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin raporu dosyaya girmişti. Bugün sanık rapora itiraz etti, yeniden rapor alınmasını talep etti. Hem biz hem cumhuriyet savcısı, raporun yerinde olduğunu, yeniden rapor alma talebinin reddinin gerektiğine ilişkin talepte bulundu. Mahkeme de akıl sağlığını yerinde görerek bu talebi reddetti ve yargılamaya devam etti." şeklinde konuştu.

Poyraz, şikayetçi ve katılan taraf olarak taleplerini yinelediklerini dile getirdi.

İddia makamının iddianamesinde sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-B maddesi uyarınca "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezasında TCK'nin 62. maddesi uyarınca indirim yapılmamasını talep ettiğini anımsatan Poyraz, "Netice itibarıyla yargılanma bugün sonuçlanmış oldu. Sonuç olarak mahkeme hükmü açıkladı, TCK'nin 82/1-B uyarınca 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dolayı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK CEZA KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN EN AĞIR CEZA VERİLMİŞTİR"

Sanığın sabıkalı geçmişi ve pişman olmaması da dikkate alınarak cezasında 62. madde uyarınca indirim yapılmamasına karar verildiğine işaret eden Poyraz, "Yine infazı aşamasında da birtakım farklı hükümler söz konusu. Mükerrer dediğimiz suçu birden fazla işleyenlere ilişkin özel infaz rejimiyle cezasının infaz edilmesine karar verildi." dedi.

Poyraz, Özdemir ailesine yeniden başsağlığı dileyerek, "Elbette verilen hiçbir ceza ailenin acısını ortadan kaldırmayacaktır. Bundan şu şekilde teselli buluyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen en ağır ceza verilmiştir. Cezasında da indirim yapılmamıştır. Türk Ceza Hukuku anlamında adalet tecelli etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK"

Anne Güfer Özdemir de karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize destek olan avukatımız başta olmak üzere tüm Baro avukatlarımız, STK ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular." diye konuştu.

Baba Yılmaz Özdemir de "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. İçimizde acımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bazı kadın platformu üyeleri ve Ceren Özdemir'in sınıf arkadaşları, adliyenin önünde pankart açtı.

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