Yer: Çeşme! Özel cam şişede ele geçirildi!

Özel cam şişede kokainle yakalandı
İZMİR'in Çeşme ilçesinde eğlenmeye gittiği gece kulübünde, üstünde, özel şişede 9.80 gram kokainle yakalanan M.T.G. (23), gözaltına alındı.
- DHA
Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı'da cumartesi günü polis ekipleri denetim yaptı. Ünlü bir gece kulübünde kontrol yapan ekipler, M.T.G. adlı şüphelinin üstünde, özel şişede 9.80 gram kokain ele geçirdi. M.T.G. gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan M.T.G., serbest bırakıldı.
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