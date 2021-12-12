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Güncel

Özel: Cumhurbaşkanı adayımızı Atatürk görse ‘İşte benim cumhurbaşkanım' derdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, 'Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda Özgür Özel olarak temin ederim şunu söyleyeceksiniz; bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim cumhuriyetimin 100'üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım.' dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 23:48 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 23:48
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CHP Ordu İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde danışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partililerden cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda tartışmalara girmemelerini istedi.

Özel "Suni bir tartışmanın içerisine sakın düşmeyin, girmeyin. O da şu; cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda Özgür Özel olarak temin ederim şunu söyleyeceksiniz; bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim cumhuriyetimin 100'üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım. Böyle bir adayımız olacak. Ama o güne kadar aday tartışmalarından devam etmeyin. Çünkü o bizi parti içerisinde de içe dönmeye, ittifakta da sanki boşu boşuna bir şey tartışmaya götürür." dedi.

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