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Özel engelli bakım merkezinde besin zehirlenmesine inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adana'da özel bir engelli bakım merkezinde kalan 14 kişinin besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması nedeniyle merkez hakkında inceleme başlattı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Özel engelli bakım merkezinde besin zehirlenmesine inceleme
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Adana'da özel bir engelli bakım merkezinde kalanlardan 14'ü, dün öğle yemeğinin ardından besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 12'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Tedavisi sürenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavi süreçlerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Merkeze müfettişlerin gönderilerek konunun incelendiği öğrenildi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • adana
  • zehirlenme

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