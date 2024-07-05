Özel engelli bakım merkezinde besin zehirlenmesine inceleme

Adana'da özel bir engelli bakım merkezinde kalanlardan 14'ü, dün öğle yemeğinin ardından besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 12'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi sürüyor.



Tedavisi sürenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavi süreçlerinin yakından takip edildiği belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Merkeze müfettişlerin gönderilerek konunun incelendiği öğrenildi.