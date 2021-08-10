İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2021 Salı / 2 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,617
  • EURO
    10,0998
  • ALTIN
    476.606
  • BIST100
    1441.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özel gereksinimli çocuklar Anadolu Masal Evi'nde eğlenceli vakit geçirdi
Güncel

Özel gereksinimli çocuklar Anadolu Masal Evi'nde eğlenceli vakit geçirdi

Mardin'de özel gereksinimli öğrenciler, Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Anadolu Masal Evi'nde eğlenceli vakit geçirdi. Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, salgın sürecinden sonra özellikle çocuklar için drama etkinliği ve masal evi ortamının paylaşılacağı birçok aktivite alanları oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.

AA10 Ağustos 2021 Salı 16:26 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 16:26
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öncülüğünde MEB ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde hizmete alınan Masal Evi'nde, özel gereksinimli çocuklar için program düzenlendi.

Program kapsamında çocuklar, öğretmenlerden masal dinledi, drama, etkinlik ve el beceri atölyelerindeki çalışmalara katıldı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, salgın sürecinden sonra özellikle çocuklar için drama etkinliği ve masal evi ortamının paylaşılacağı birçok aktivite alanları oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Anadolu Masal Evi'nin açıldığını, öğrencilerin burada her gün masal ve drama etkinliğiyle buluştuğunu anlatan Duyan, çocukların 2-3 saat etkinliklerle dolu bir süreç yaşadığını belirtti.

Duyan, "Bugünkü misafirlerimiz özel gereksinimli öğrencilerimiz oldu. Düzenlenen etkinliklerle özel gereksinimli öğrenciler, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ve hissedebilecekleri ortamda yer aldı." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.