Özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği: ''Bağımlı olma özgür ol''

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:20 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:20

Mesudiye Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından hazırlanan uçurtmaları uçuran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğin sonunda çocuklar tarafından "Bağımlı olma özgür ol" yazılı pankart açıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, AA muhabirine, dijital bağımlılığı azaltmak ve farkındalık oluşturmak adına etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Çocukları bilgisayar, televizyon ve cep telefonu üçgeninden kurtarıp doğa ile buluşturmak adına etkinlik düzenlendik. Hayatlarına renk katmak istedik. Umarım çocuklarımız mutlu olmuşlardır." dedi.