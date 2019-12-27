Özel Güvenlik puan hesaplama nasıl yapılır? 85.dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

27.12.2019 15:00 - Güncelleme: 27.12.2019 15:00

Özel Güvenlik puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 85.dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. 8 Aralık tarihinde Özel Güvenlik 85. Temel eğitim ve 61. Yenileme eğitimi sınavlarına giren adaylar büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Özel Güvenlik sınav sonuçları ve puan hesaplama hakkında tüm detaylar haberimizde..





ÖZEL GÜVENLİK PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Özel Güvenlik sınavları hesaplanırken;

Temel eğitimde her soru 1 puan değeri taşımaktadır yani; 60*1 = 60 puan

Silah bilgisi bölümünde her soru 2 puan değeri taşımaktadır yani 15*2=30 puan

İsabetli atış kısmında her atış 10 puan değeri taşımaktadır yani 10*3=30 puan

Hesaplama yapılırken 120/2=60 puan ile adaylar geçer not almış kabul edilmektedir.





85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel Güvenlik sınav sonuçları erişime açıldı.Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden TC kimlik numaraları ile sorgulanabiliyor.





85.DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



