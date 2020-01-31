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Güncel

Özel halk otobüslerinin kabusu olan hırsız kamerada

Kartal’da, peronda bekleyen özel halk otobüsünün kapısını zorla açan şahıs içeri girdi. Şahıs, otobüste şarja takılı telefonu çalarak otobüsten kaçtı. Otobüse giren şahın telefon çaldığı anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA31.01.2020  09:33 - Güncelleme: 31.01.2020  09:33

Kartal’da geçtiğimiz günlerde peronda bekleyen bir özel halk otobüsünü gözüne kestiren şahıs, otobüsün yanına gelerek içerisinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından otobüsün kapısını zorlayarak açıp içeri girdi. Şahıs, otobüste şarja bırakılan cep telefonunu alıp cebine koydu. Ardından serinkanlı bir şekilde otobüsten ayrıldı.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs otobüsün önüne gelip içeriyi inceliyor. Ardından otobüsün kapısını zorlayıp açıyor ve şarja takılı telefonu çalıp kaçıyor.

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