İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6023
  • EURO
    11,1844
  • ALTIN
    553.515
  • BIST100
    1468.27
Güncel

Özel harekat polisi kazada hayatını kaybetti

Antalya'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 34 yaşındaki polis memuru Bedrettin Tok, otomobiliyle takla attığı kazada ağır yaralandı. Tok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 12:32 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 12:32
ABONE OL

Kaza, saat 01.15 sıralarında Kepez ilçesi, 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polisi Bedrettin Tok'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tok'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bedrettin Tok'un cenazesinin, memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

'SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM YAVRUM'

Antalya'da, trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Bedrettin Tok'un yakınları, Adli Tıp Kurumu morgunda cenazenin alınışı sırasında gözyaşı döktü. Anne Ayşe Tok, "Seni böyle mi görecektim yavrum? Ben şimdi sensiz ne yaparım oğlum?" diyerek ağladı. Ayşe ve Bilal Tok çifti, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Bedrettin Tok'un cenazesi, Mersin'de toprağa verilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.