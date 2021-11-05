Özel öğrencilere özel eğitim

AA 5 Kasım 2021 Cuma 17:29 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 17:29

Okul sayesinde meslek öğrenip hayata atılma imkanı bulan öğrenciler, hafta içi her gün 6 özel eğitim, 8'de branş olmak üzere toplam 14 öğretmenden eğitim alıyor.

Öğrencilerin, okuldaki görsel sanatlar, müzik sınıfları, spor faaliyetleri ve akademik ders programları ile de çok yönlü gelişimine katkıda bulunuluyor.

Okul müdürü Erdal Gül, yaptığı açıklamada, iş ve meslek sahibi olmanın bireylerin iyi bir yaşam sürdürebilmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Özel çocuklara okulda verilen eğitimlerle akademik beceriler kazandırdıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Bizler bir yandan da onları iş ve mesleklerle ilgili bilgi ve becerilerle donatıyoruz. 10'uncu sınıfta seçmiş oldukları bölümle ilgili atölyelerde çalışmak, bir meslek ile ilgili bir şeyler öğrenmekten son derece mutlular. Bir şeyi başarabilme hissini yaşadıklarını görmek bizim için de çok sevindirici. 'Ben de yapabilirim' duygusunu hisseden çocuk, kişisel hayatına bunu çok olumlu yansıtıyor. Küçüklüğünden itibaren inşaat işlerine ilgi duyan bir çocuğumuz burada ilgiyle, merakla duvar örme işini öğreniyor ve bu onu çok mutlu ediyor."

Gül, kendilerinin de bazen özel çocuklardan bir şeyler öğrendiklerini belirterek, "Örneğin onların resim atölyesinde göstermiş oldukları performans beni de resim yapmaya yöneltti. Zaman zaman birlikte resim yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımız onlara verilen çok yönlü bir eğitim ile çok şey başarabilirler." dedi.