18 Ağustos 2020 Salı 11:53 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:54

Çetin arazi koşulları, zorlu iklim şartları ya da meskun mahaller... Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli için bunlar rutin görev yerleri. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ülkenin her yerinde kendilerine verilen her görevi başarıyla yerine getiriyorlar.

1999’dan bu yana görev başındalar

TRT Haber'in haberine göre; Diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetini aşan, özel eğitim, silah, teçhizat, donanım ve üstün yetenek gerektiren tüm olaylarda JÖAK var. JÖAK önemli asayiş olaylarında, arama kurtarma faaliyetlerinde ve terörle mücadelede Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere “KAĞANLAR” adıyla 1 Eylül 1999 tarihinde Ankara’da kuruldu.

JÖAK bünyesinde Komutanlık Karargahı, Eğitim Öğretim Başkanlığı, Eğitim, Atış ve Tatbikat Birlik Komutanlığı, Arama Kurtarma Taburu ve Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlıkları, Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı bulunuyor.

Yurt genelinde terörle mücadelede birçok operasyonda görev alan JÖAK, özellikle 2015 yılında bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına karşı yürütülen operasyonlarda büyük başarılar elde etti. 2016 yılında FETÖ’nün hain darbe girişiminin bastırılmasında da etkin rol oynadı.

Zorlu operasyonlarda onlar var

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında görev yapan, Operasyon Tabur Komutanı, Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek yürüttükleri operasyonları şu sözlerle anlatıyor:

“Bizim Jandarma Özel Operasyon Tabur Komutanlığı olarak görevimiz diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme teçhizat ve ekipman gerektiren eğitim gerektiren özel operasyonlar icra etmektir. Bunlar rehineli ve rehinesiz, bina, uçak, tren, gemi operasyonları, devlet büyüklerinin yakın korunması, meskun mahalde ve kırsal da terörle mücadele eğitimi ve büyük çaplı cezaevi olaylarına müdahale etmektir.”

JÖAK, personel ihtiyacını öncellikle Jandarma Komando birliklerinde görev yaparak kıt’a tecrübesi kazanmış, lider vasfı yüksek, üstün nitelikli ve gönüllü jandarmalar arasından karşılıyor.

“Verilecek görevleri yerine getirmek için daima hazırız”

Jandarma Binbaşı Özbek, tek yapmaları gerekenin görevlerini başarıyla tamamlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bize verilen görevleri yerine getirmek için sevdiklerimizi geride bırakarak kışlamızdan ayrılırken hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmedik, bizim için tek yapılması gereken şey görevi başarıyla bitirip dönmektir. Bunun için bugüne kadar verilen görevleri yaptığımız gibi bundan sonra da kanunlar çerçevesinde bize verilecek görevleri yerine getirmek için daima hazırız.”