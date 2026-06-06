Özel ve İmamoğlu ideolojide ayrıştı! Yeni parti kurulmadan çatlaklar başladı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kurma girişimlerine ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA İTTİFAK YOK

Özgür Özel ve ekibi bir taraftan parti içi muhalefeti yükseltirken, diğer taraftan da yeni parti kurma çabası içine girdi. Ancak partinin kimliği konusunda Özel ve İmamoğlu arasında ittifak yok.

CHP içi muhalefet ayrışma noktasına geldi. Kulislerde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in farklı iki eğilimde ısrar ettiği konuşuluyor. İmamoğlu'nun özetle, "21 yüzyılın ANAP'ını modellememiz lazım. Türkiye'nin ihtiyacı budur. Bunun için de yeni yapı 4 eğilimi barındırmalı" dediği ancak Özgür Özel'in buna karşı çıktığı iddia ediliyor. Özel'in ise "Biz sol, sosyal demokrat bir mirasın üzerinde oturduğumuz için parti sol ama merkez siyasete açık olmalı" dediği öne sürüldü.

'İSTİKLAL' YA DA 'YÜRÜYÜŞ'

Konuştuğum CHP'li kaynaklar, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için isim arayışına girdiğini ifade etti. İstiklal Partisi, Memleket Partisi, Hürriyet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ile Büyük Yürüyüş Partisi isimleri öne çıktı. Ancak, Hürriyet ve Türkiye İttifakı Partisi isimlerinin var olduğu tespit edilince vazgeçilmiş. Türkiye ittifakı ismi Sinan Oğan ve ekibinde olduğu belirtildi. Ağırlıklı görüş İstiklal Partisi ve Büyük Yürüyüş Partisi olması yönünde oluştu.

BASKI HEDEFLENİYOR

Konuştuğum Genel Merkeze yakın kaynaklar ise Özgür Özel ve ekibinin yeni parti isimlerini baskı amaçlı öne çıkardığı iddiasında. Bu görüşe göre Özel, Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak, kendini tabanını konsolide etmek ve belediye başkanlarını istifaya zorlamak için böylesi bir yöntem izliyor. Bir kesim ise Özgür Özel ve ekibinin kopuş öncesi bütün yolları tüketerek, tabana "başka çaremiz kalmadı" demek için CHP'de durduğu görüşünde. Yoksa kopuş kesin olacak deniyor.

'BÜYÜK YÜRÜYÜŞ'ÜN FİKİR BABASI SİYONİZM DESTEKÇİSİ ATTALİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2016'da geleneksel sağ ve sol partileri aşma iddiasıyla başlattığı merkezci, liberal, AB yanlısı "En Marche!" (Yürüyüş) hareketinin arkasındaki mimar ve fikir babası ekonomist Jacques Attali'ydi. Fransa'da Macron'un 'siyasi kaşifi' ve akıl hocası olarak bilinen Cezayir asıllı Attali, Macron'u henüz tanınmayan genç bir raportörken keşfederek Rothschild bankasına yönlendirdi. Attali, 2016'da Macron, Attali'nin fikriyle kurduğu Yürüyüş hareketiyle 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştı. Küresel finans çevreleri ve siyasette güçlü bağlantılarıyla öne çıkan Attali, Siyonizm ve İsrail devletine açık destek vermesiyle biliniyor.