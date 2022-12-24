''Özel yetenekli'' öğrenciler yeteneklerini BİLSEM'de geliştiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul 1. sınıftan itibaren resim, müzik ve genel zihinsel beceri alanlarında sınavla tespit edilen "özel yetenekli" öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Bolu BİLSEM'de çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Merkez bünyesindeki bu yıl faaliyete başlayan ahşap tasarım atölyesinde derslere katılan 6. sınıf 15 öğrenci, ahşabı tanıyarak doğal ürünlerle temas etme imkanı buluyor.

Haftanın belli günlerinde eğitim aldıkları atölyede ahşabı şekillendirmeyi öğrenen öğrenciler, oyuncaklarını kendileri tasarlıyor. Oyuncak at, kaplumbağa, uçak, araba ve evler yapan öğrencilerin hem hayal dünyası genişliyor hem de el becerileri gelişiyor.

- "AİLELERDEN OLUMLU GERİ BİLDİRİMLER ALIYORUZ"

Ahşap tasarım atölyesi öğretmeni Ahmet Tolga Arıkan, AA muhabirine, öğrencilerin atölyede ilk olarak ahşabı tanıdığını belirterek, "Burada çeşitli ahşap oyuncaklar ve el ürünlerini öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Öğrencilerin ahşapla daha çok haşır neşir olmalarını sağlıyoruz. Tasarım becerilerini artırmaya çalışıyoruz. İleriki yaşamları için bir hobi edindirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Arıkan, "Öğrencilere, ahşapla neler yapılabilir, nasıl birleştirilir, nasıl yapıştırılır, nasıl zımparalanır gibi çeşitli bilgileri vermeye çalışıyoruz. İlk başta zımpara nedir bilmeyen veya tahtanın, ahşabın nasıl kesileceğini bilmeyen öğrencilerimiz bunu kesip şekillendirmeyi öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin atölyede tasarladıkları çeşitli oyuncakları eve götürdüklerini, bu şekilde ailelerden de olumlu geri bildirimler aldıklarını dile getiren Arıkan, "İlerleyen dönemde evlerinde tamirat tadilat işleri de yapabilecekler. Ama şu an bunun için biraz erken. Dönem sonuna doğru onları da yapmayı öğrenecekler ve yapabilecekler." dedi.



- "ATÖLYEDE GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ"

Öğrenci Berke Karaağaç, atölyede güzel şeyler öğrendiğini kaydetti.

Atölyede tasarım yapma imkanı bulduğunu aktaran Karaağaç, "Burada oyuncak yapıyorum. İlk başta kalıpları zımparalayarak başlıyoruz. Ondan sonra tornada şekil veriyoruz. En sonunda da yapıştırıcıyla birleştiriyoruz. At, düdük, ev ve uçak yaptım. Çok zevkli. Zaten evimde de yapıyordum. Burada öğrendiklerimle daha da zevkli hale geldi." diye konuştu.

