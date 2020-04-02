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Özel yurt ücretleri ödenecek mi? Özel yurtlarda kalan öğrencilerin ücretleri geri ödenecek mi?

Koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmesiyle birlikte Özel yurt ücretleri ödenecek mi? sorusu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. öğrenimlerine ara verilen üniversite öğrencileri, Mart ayı için ödedikleri özel yurt ücretlerini geri alabilecek mi? Yurtlarda kalan öğrencilerin geri ödemeleri ile ilgili merak edilenler haberimizde.

02 Nisan 2020 Perşembe  15:12 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:12
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Özel şirketlere ait yurtlarda kalan üniversite öğrencileri Mart ayı için ödedikleri ücretin iade edilmesini talep ediyor. Ücreti ödeyen öğrenciler 'Özel yurt ücretleri ödenecek mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bakan Muharrem Kasapoğlu devlet yurtlarında kalan öğrencilerin ücretlerinin geri ödeneceğini açıkladı. Peki özel yurtlarda kalan öğrencilerin parası iade edilecek mi? İşte detaylar...

Özel yurt ücretleri geri ödenecek mi? sorusunun yanıtı özel işletilen yurtlarda kalan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Ülkemizde yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte yurtlarda kalan öğrenciler de ailelerin yanında döndü. Bu süreçte yurt ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini veren 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin geri ödenmeye başlandığını açıkladı. Peki özel yurtlarda kalan öğrencilerin ücretleri geri ödenecek mi?

ÖZEL YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin ücretlerinin ödeneceğini açıkladı ancak özel yurtlar için herhangi bir açıklama yapılmadı.

KYK BURSLARI YATACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin de devam edeceğini açıkladı.

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