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Özel'den İmamoğlu'na 'İzmir' operasyonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç gösterisi İzmir adayıyla yeni bir boyut kazandı. Bugüne kadar İmamoğlu'nun talimat ve taleplerine boyun eğmek zorunda kalan Özel, Cemil Tugay kararıyla ilk kez parti içindeki İstanbul oluşumuna karşı ciddi bir hamle yaptı.

Sabah30 Ocak 2024 Salı 08:03 - Güncelleme:
Özel'den İmamoğlu'na 'İzmir' operasyonu
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İzmir adaylarını netleştirmek için dün toplanan CHP Parti Meclisi (PM), bir kez daha İstanbul ile Ankara arasındaki bilek güreşine sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tercihi olan Buğra Gökçe, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin istediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayı Cemil Tugay arasındaki rekabette, gülen taraf Tugay oldu.

Dün MYK öncesi Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırarak adaylığını bildiren Özel, bu hamlesi ile İmamoğlu kanadını ayağa kaldırdı. Sabah'ın haberine göre, Kritik görüşmenin ardından gerçekleştirilen MYK'da, başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin Tugay kararına sert tepki gösterdiği iddia edildi.

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi. Krizin tırmanması nedeniyle PM toplantısının başlaması da yaklaşık 3 saat gecikti. İmamoğlu kanadının MYK'daki sert muhalefetine rağmen, PM'den onay alan Tugay PM'de onaylanarak CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

PM'deki bu gelişmeyle birlikte Özel-İmamoğlu arasındaki güç gösterisi de yeni bir boyut kazandı. Bugüne kadar İmamoğlu'nun talimat ve taleplerine boyun eğmek zorunda kalan Özel, Tugay kararıyla ilk kez parti içindeki İstanbul oluşumuna karşı ciddi bir hamle yapmış oldu.

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