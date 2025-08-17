İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
Özel'den İmamoğlu'na tasfiye: Tek patron sen değilsin

Özgür Özel'e yakın bir yapının İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu zayıflatmaya çalıştığı, ona yakın isimlerin tasfiye edildiği bilgisini verdi.

Yeni Şafak 17 Ağustos 2025 Pazar 10:31
Özel'den İmamoğlu'na tasfiye: Tek patron sen değilsin
Olağan Kongre sürecine giren CHP'de ilçe yönetimini belirleyecek delege adayları ortaya çıkmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, delege seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gücünü kırmak için harekete geçtiği iddia ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Parti kaynakları, İstanbul'da İmamoğlu ekibini tasfiye etmek isteyen yeni güçlü bir yapı olduğu bilgisini verdi. Özel'e yakın bu ekibin İmamoğlu'na yakın isimleri tasfiye ettiğini, İmamoğlu'nu zayıflatmaya çalıştığını belirten bir partili, Genel Merkez'in bundan haberi yokmuş gibi davrandığını, Özel'in bu işlere prim vermiyormuş gibi görünüp ancak ses çıkarmadığını ifade etti. Partili, bu işi İstanbul'un siyasi güç ve etkinliğini arkasına alıp Genel Merkez'de etkin olmak, 'İstanbul'da tek patron İmamoğlu değil, tabanda, örgütte gücü olan bizler de varız' demek isteyenlerin yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

ŞAİBELİ SEÇİMDE YOKUZ

Ayrıca CHP içindeki muhaliflerin, kongreye dönük seçimlere girmeyeceği öğrenildi. Kongrelerin İmamoğlu'nu destekleyenlerle karşısında olanlar arasında geçtiğini söyleyen parti kaynakları, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, şaibe iddiası nedeniyle bu yarışa dahil olmayacak. Bazı partililer münferit hareket edebiler, başka birine destek verebilir. Fakat örgütlü bir tercih, disiplinli, talimatlı bir durum yok. Biz 'Bu kongre şaibeli' dedik, 'Usulsüz' dedik, 'Bu kongrenin seçtiği Genel Merkez'in kararlarını tanımıyoruz' dedik. Dolayısıyla aday göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

