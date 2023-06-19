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  • Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ''istifa etmeli'' sözlerine cevap: Yüzüme bunları söylemedi
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Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ''istifa etmeli'' sözlerine cevap: Yüzüme bunları söylemedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkanlığa aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli' sözlerine, 'Yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı' cevabını verdi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ''istifa etmeli'' sözlerine cevap: Yüzüme bunları söylemedi
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CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, değişim talebini ifade ederek genel başkanlık koltuğuna göz kırpan Özgür Özel hakkında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"ADAY OLACAKSA İSTİFA ETMELİ"

Halk TV'de yer alan habere göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Özel her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için grup başkanlığından istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Özel'den cevap geldi. Özel'in cevabı bir hayli ilginç oldu.

"GÖRÜŞMELERİMİZDE BANA BUNLARI SÖYLEMEDİ"

Seçim sonrası partinin grup başkanvekilliğine getirilen Özel konuya ilişkin açıklamasında "Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı." dedi.

Özel sözlerini şu şekilde tamamladı;

Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir.

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