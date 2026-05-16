Özel'den ''torpil'' talimatları! CHP'nin akıl hocası Özkan Yalım çıktı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa teslim ettiği cep telefonu incelemesinde gerçekler ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kurultay sürecine dair yaptıkları para trafiği deşifre olan Yalım Özel yazışmalarında dikkat çeken ifadeler yer aldı. WhatsApp konuşmalarında Özgür Özel'in, Yalım'a "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada mavi valizin içine koyuver" talimatı verdiği, Yalım'ın ise bu mesaja "Tamam" diyerek yanıt verdiği ortaya çıkmıştı. Partisinden ihraç edildikten sonra etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Özkan Yalım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede yeni itiraflarda bulunmuştu. Özel'in aracının VIP dönüşümü için 170 bin Euro+KDV ödediğini itiraf eden Yalım'ın savcılığa sunduğu WhatsApp yazışmalarına yenileri eklendi.

ÖZEL'DEN TORPİL İSTEĞİ

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, yazışmalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalım'a; "Talep ettiğimiz üç arkadaşın öncelik sırası" diyerek torpil listesi gönderdiği ortaya çıktı. Yazışmada, Özkan Yalım'ın da "Selam ilgileniyorum kardeşim" yanıtını verdiği yer aldı. Özgür Özel'in Özkan Yalım'a gönderdiği bir başka 'torpil listesi'nde de adı geçen kişilerin önce CHP parti üyesi yapıldığı, ardından işe alınmak üzere o dönem Uşak Belediye Başkanı olan Özkan Yalım'a gönderildiği öğrenildi.

PERŞEMBE İŞBAŞI YAPACAK

İkili arasında 16 Mart 2024 tarihli ikinci yazışmada da Yalım'ın, Özel'e listenin başındaki kişiyi işe aldırdığını bildirdiği görüldü. Yalım'ın Özgür Özel'e: "Başkanım... Birinci sıradaki işe alınacak olan kişiyi işe aldırdım onu, perşembe günü işbaşı yapacak... Kendisini bir arattır tebrik edersen veya neyse işte ararsan bilgi vereyim diye aradım seni, teşekkürler görüşürüz" diye yazdığı bu torpilli işe alımın ardından Özel'in de yanıt olarak "Eyvallah" dediği yazışmalarda yer aldı.

YAZIŞMALAR YALANLADI

Özgür Özel, 9 Mayıs 2024'te katıldığı bir canlı yayın programında, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bizlerin çocuklarının, torunlarının 'uzun yıldır emeğimiz var, hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir" ifadelerini kullanmıştı. Özel açıklamasının devamında da; "Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil; biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık" demişti. Ancak Özkan Yalım'ın cep telefonundaki WhatsApp yazışmaları ise Özel'in torpil isteği bu söylemi yalanlıyordu.

VİTRİNE OYNAMIŞ

Özgür Özel, 7 Haziran 2024'te Adana'da yaptığı konuşma sırasında yine torpil karşıtlığından bahsetmişti. Özel, buradaki konuşmasında; "Genelgemizin bütün belediye başkanlarımız açısından bağlayıcı olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Özgür Özel'in Genel Başkan olduğu partide Cumhuriyet Halk Partili çocukların, binlerce, on binlerce gencin işsiz olduğu yerde yürekleri yaralar. O gençlerin yüreklerinin yaralanmasına biz izin vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

TORPİLE MÜDAHALE ETMİŞ!

CHP Genel Başkanı sıfatıyla 19 Haziran 2024'te yaptığı bir başka konuşmada Özgür Özel yine bu konuda sert söylemlerde bulunmuştu. Kamuoyuna sızan CHP'li belediyelerde torpil iddialarına karşın "Bir tane böyle atama yok. Ben, Özgür Özel, CHP genel başkanı olarak bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim. Yönetim anlayışımızda bu konuda aynı bu şekilde" ifadesini kullanmış; Balıkesir, Bursa, Kırşehir ve Esenyurt'ta torpilli atamalara nasıl müdahale ettiğini anlatmıştı.

ALGI YÖNETİMİNİ YALIM YAPMIŞ

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ikinci dalga operasyonun gerçekleşmesinin ardından da Özgür Özel'in yine Özkan Yalım'ın verdiği fikir doğrultusunda yolsuzluk iddialarını algıyla unutturmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yalım 26 Nisan günü saat 11.45'te Özgür Özel'e mesaj atan Özkan Yalım; "Selamlar kolay gelsin" dedi. Üç dakika sonra ise İSKİ'ye yönelik yapılan operasyonla ilgili, "Bu sabahki gözaltına almalarla alakalı gündemi Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıkan İSKİ yönetimine kasten yapıldığı şeklinde konuşma algı açısından iyi bir ere götüreceği düşüncesindeyim bugünkü mitingde. Saygılarımla iyi çalışmalar" diye ikinci bir mesaj attı. Yalım'ın bu mesajından yaklaşık iki saat sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan kameraların karşısına geçerek; "İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve yardımcılarının gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu arkadaşlarımız, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nı korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı" açıklamasını yaptı. Aynı gün Mersin'de 17.00'de miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de, "Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok, onun için saldırıyorlar arkadaşlarımıza" ifadelerini kullandı.

TEĞMENLER PLANI İLE ALGI ÇABASI

Özel ile Yalım arasındaki yazışmalarda bir başka gerçek daha ortaya çıktı. 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrasında disiplinsiz davranışları nedeniyle ordudan ihraç edilen teğmenlerle ilgili 1 Şubat 2025'te Yalım'ın Özel'e "İhraç edilen teğmenlerle ilgili düşüncen vardır, önümüzdeki günlerde büyük şehirlerimizde istihdam edilmesi nasıl olur" dediği yer aldı. Özgür Özel ise, "Gayet iyi olur ama önce idari yargı sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. cevabını verdi. Yalım "Çok iyi tüm askeri personeli tamamen yanımıza çekeriz" diye yazdı. Bu tavsiyelerin ardından ihraç edilen 5 teğmenden 4'ü, 26 Mayıs 2025'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı.

ADRESE TESLİM İŞ SİPARİŞİ

Whatsapp yazışmasında Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'de bildirilecek taksi ve servislere güvenlik sistemi takılmasıyla alakalı firmanın bilgileri" yazdığı görüldü. Yazışmalarda Yalım'ın ayrıca şirketin adı ve telefonuna da yer vererek adrese teslim iş istediği dikkat çekti.

2 KEZ İFADE VERMİŞTİ

7 Mayıs ve 12 Mayıs'ta iki kez etkin pişmanlık ifadesi veren Yalım, kurultay öncesi kongre masrafları için Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini öne sürdü. Bu paranın 200 bin TL'lik kısmını Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını; 1 milyon TL'lik kısmı ise Denizli'de Özel'in talimatıyla "mavi valiz" ifadesiyle Özel'in 40 yıllık arkadaşı Demirhan Gözaçan'a spor çanta içinde teslim ettiğini belirtti.

