Özeleştirme İdaresi Başkanlığının birimleri yeniden düzenlendi

ÖİB tarafından hazırlanan 7 ayrı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliklerle 27 Kasım 1994'te kurulan İdarenin birimleri ile çalışma usul ve esasları, zaman içinde mevzuatta yapılan düzenlemelerle uyumlu hale getirildi. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de uyum sağlandı.

Buna göre, bazı daire başkanlıkları birleştirilirken isimleri değiştirildi.

"4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlıklarının görev ve yetkileri "İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı"na bırakıldı.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının bu alandaki görev ve yetkileri de bugünden itibaren "Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı"nca yürütülecek.

Özelleştirme Fonu, Disiplin Amirleri, Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, Teşkilat ve Görev yönetmelikleri ile özelleştirme uygulamalarında değer tespiti ve ihalelerin düzenlendiği yönetmelikte de düzenlemeler yapıldı.