İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2022 Pazar / 28 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,192
  • EURO
    17,4658
  • ALTIN
    965.283
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özeleştirme İdaresi Başkanlığının birimleri yeniden düzenlendi
Güncel

Özeleştirme İdaresi Başkanlığının birimleri yeniden düzenlendi

Özeleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) birimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve mevzuata uyum kapsamında yeniden şekillendirildi.

AA29 Mayıs 2022 Pazar 15:17 - Güncelleme:
ABONE OL

ÖİB tarafından hazırlanan 7 ayrı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliklerle 27 Kasım 1994'te kurulan İdarenin birimleri ile çalışma usul ve esasları, zaman içinde mevzuatta yapılan düzenlemelerle uyumlu hale getirildi. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de uyum sağlandı.

Buna göre, bazı daire başkanlıkları birleştirilirken isimleri değiştirildi.

"4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlıklarının görev ve yetkileri "İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı"na bırakıldı.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının bu alandaki görev ve yetkileri de bugünden itibaren "Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı"nca yürütülecek.

Özelleştirme Fonu, Disiplin Amirleri, Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, Teşkilat ve Görev yönetmelikleri ile özelleştirme uygulamalarında değer tespiti ve ihalelerin düzenlendiği yönetmelikte de düzenlemeler yapıldı.

  • Özeleştirme İdaresi Başkanlığı
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  • mevzuat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.