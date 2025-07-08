İstanbul, Adana, Antalya ve Manavgat belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, "sadece muhalefet belediyeleri hedef alınıyor" söyleminin gerçeği yansıtmadığı resmi verilerle bir kez daha ortaya kondu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yalnızca muhalefet belediyeleri hedef alınıyor" şeklindeki iddialarına karşın, 2024 yılına ait resmi istatistikler, soruşturmaların tüm siyasi partilere mensup belediyelere yönelik yürütüldüğünü açıkça gösterdi.

Raporlar, belediyelere dönük adli işlemlerde siyasi ayrım yapılmadığını ortaya koyarken, "siyasi baskı" söyleminin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çabası olduğunu da gözler önüne serdi.

176 BELEDİYE HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

2024 yılı içerisinde toplam 176 belediye hakkında soruşturma izni verildi.

Bu belediyelerin parti dağılımı ise şöyle oldu:

⁠59 AK Parti Belediyesi

⁠58 CHP Belediyesi

21 MHP Belediyesi

10 HDP Belediyesi

⁠7 İYİ Parti Belediyesi

Veriler belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların tek bir partiye odaklı olmadığını, kamu kaynaklarını kötüye kullanan her yönetimin yargı denetimi altında olduğunu net şekilde ortaya koydu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE DERİNLEŞEN SORUŞTURMALAR

CHP'li bazı büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yürütülen operasyonlarda çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İmar usulsüzlükleri, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ağları ve "baklava kutularında taşınan paralar" gibi kamuoyuna yansıyan bilgiler, dosyaların boyutunu ve soruşturmaların ciddiyetini gözler önüne serdi.

Soruşturmaların derinleşmesiyle birlikte gözaltı ve tutuklama sayılarında da artış yaşanıyor.

CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİ DE YARGI ÖNÜNDE

İktidar blokuna mensup belediyelere dair yargı süreçleri de, soruşturmaların tarafsızlığını gözler de önüne seriyor.

2024 yılı itibarıyla: 13 belediye başkanı çeşitli suçlarda mahkûmiyet alırken 7 belediye başkanının ise yargı süreci devam ediyor.

10 belediye başkanı hakkında ise beraat ve takipsizlik kararı verildi.