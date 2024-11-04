İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3457
  • EURO
    37,4848
  • ALTIN
    3023.99
  • BIST100
    8730.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Özer bildirisi''ne CHP'liler bile tepki gösterdi! Cumhur İttifakı, toplantıyı terk etti
Güncel

''Özer bildirisi''ne CHP'liler bile tepki gösterdi! Cumhur İttifakı, toplantıyı terk etti

Samsun'un İlkadım Belediye Meclis toplantısında CHP'li bir üyenin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer lehine bildiri okumaya çalışması tepki çekti. CHP'li Savaş Ovalı'nın bildiriyi okumasına müsaade edilmezken, Cumhur İttifakı üyeleri Ovalı'ya tepki göstererek meclisi terk etti. CHP grubundan bazı meclis üyeleri de “Savaş Bey, bunlar bizim düşüncelerimiz değil. Bizim hakkımızda karar vermeyin” diye tepki gösterdiler.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
''Özer bildirisi''ne CHP'liler bile tepki gösterdi! Cumhur İttifakı, toplantıyı terk etti
ABONE OL

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Oturumu, belediye meclis salonunda İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündeme alınan 5 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Meclisin sonunda söz alan CHP Meclis Üyesi Savaş Ovalı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in lehine bildiri okumak istedi. Başkan İhsan Kurnaz, bildiri okunmasına izin vermeyeceğini, kendi görüşlerini belirtebileceğini ifade ederek, Ovalı'ya söz verdi.

BAŞKAN KURNAZ: "AHENGİ BOZMANIZ DOĞRU DEĞİL"

Söz alan Ovalı, kendisine yapılan uyarılara rağmen bildiri okumaya devam etti. Bu sırada Ovalı'nın konuşmasını kesen Başkan Kurnaz, "Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bile bir fikir birliği oluşmamış iken, belediye başkanlarınızın birçoğu bu programa gitmemişken, mecliste bunu bildiri şeklinde okuyup, oluşmuş güzel ahengi bozmanız hiç doğru değil" dedi.

AK PARTİ VE MHP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ, CHP'LİLER DE UYARDI

CHP'li Ovalı'nın bildiriyi okumasına AK Parti, MHP ve CHP gruplarından tepki geldi. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bu bildirinin okunmasının yerinin İlkadım Meclisi olmadığını belirterek meclisi terk ederken, CHP grubundan bazı meclis üyeleri de "Savaş Bey, bunlar bizim düşüncelerimiz değil. Bizim hakkımızda karar vermeyin" diye tepki gösterdiler.

Meclis toplantısı, bildiri okumaya çalışan CHP'li Meclis Üyesi Savaş Ovalı'ya verilen tepkiler ile sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.