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Özge Ulusoy'un acı günü: Babası kazada hayatını kaybetti

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Haydar Ulusoy 73 yaşındaydı.

DHA5 Aralık 2022 Pazartesi 06:58 - Güncelleme:
Özge Ulusoy'un acı günü: Babası kazada hayatını kaybetti
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Ulusoy'un cenazesinin, saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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