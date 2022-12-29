İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7218
  • EURO
    19,9585
  • ALTIN
    1089.99
  • BIST100
    5428.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu
Güncel

Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu

Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

DHA29 Aralık 2022 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu
ABONE OL

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık günü Elif N., 06 DV 2053 plakalı cipiyle çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elif Nasır, tutuklandı.

Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, seyir halindeyken aniden karşısına çıkan Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi. İddianame Ankara 39'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.