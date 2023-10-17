İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9199
  • EURO
    29,5004
  • ALTIN
    1726.68
  • BIST100
    7935.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazayla ilgili davada karar
Güncel

Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazayla ilgili davada karar

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a (73) aracıyla çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif N. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

IHA17 Ekim 2023 Salı 13:19 - Güncelleme:
Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazayla ilgili davada karar
ABONE OL

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif N., taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Elif N. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Diğer yandan, sanığın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 4 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N., kontrolündeki 06 DV 2053 plakalı aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif N., tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • Haydar Ulusoy
  • kaza
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.