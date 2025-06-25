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Özgür Özel fena yakalandı! Şov yapmaya kalktı, kendi belediyesinin eseri çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ mitinginde Ergene'deki kirlilikten hükümeti sorumlu tutarak yeni bir fiyaskoya imza attı. Bakanlığın, Ergene'den sorumlu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne, önlem almadığı için son 7 yılda 34 kez ceza kestiği ortaya çıktı.

Sabah25 Haziran 2025 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
Özgür Özel fena yakalandı! Şov yapmaya kalktı, kendi belediyesinin eseri çıktı
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Pazar günü Tekirdağ'da miting düzenleyen CHP lideri Özgür Özel, Ergene Nehri'nden doldurulmuş koyu renkli bir su şişesi ile vatandaşların karşısına çıkarak tepki çeken iddialarda bulundu.

Nehirdeki kirliliğin sorumlusu olarak hükümeti işaret eden Özel, "14 sene önce 'Ergene'de yüzeceğiz, su sporları yapacağız' diye kandıranların Ergene'deki yüzleri budur. Ergene'yi temizleyecek olan da Türkiye siyasetini temizleyecek olan da CHP'den başkası değildir" ifadelerini kullandı.

CEZA ÜSTÜNE CEZA YAĞMIŞ

Özel'in iddialarına rağmen, konunun arka planından bambaşka detaylar çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son 7 yılda yaptığı denetimlerde, nehri kirleten CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca uyardığı, bu süreçte 34 kez ceza yazdığı ve toplam 11 milyon liralık idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

Tekirdağ'ı 2009 yılından bu yana CHP'li isimler yönetiyor. Bakanlık ekipleri ise nehir ve çevresindeki usulsüz işlemlere yönelik düzenli denetimlerine devam ediyor.

3. DERECE KİRLİ

Trakya'da sık sık kirlilikle gündeme gelen Ergene Nehri, geçtiğimiz aylarda yapılan çevresel endüstriyel analiz incelemesinde azot, fosfor ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerleri açısından 3'üncü derece kirli çıkmıştı.

Uzmanlar, nehirdeki kirlilikte, sonu gelmeyen kimyasal ve evsel atıkların başrol oynadığını vurguluyor.

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