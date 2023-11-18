Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarının gölgesinde kurultaya gitti. 13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Özgür Özel'e yenildi. Ekrem İmamoğlu ile değişimcilerin desteklediği Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. İmamoğlu'nun gölge adayı olarak gösterilen Özel, kurultay öncesi verdiği sözlerden bir anda vazgeçmesi nedeniyle tepki çekti.

T24'e yaptığı açıklamalarda ise CHP'de isimler değişse de zihniyetin değişmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Yerel seçimde bir yandan İYİ Parti'ye bir yandan da HEDEP'e göz kırpan Özgür Özel, Meral Akşener için "Abla kardeş hukukumuz var" dedi.

"Yani aramızdaki abla-kardeş hukukunun da partilerin arasında erimesi gereken buzlar varsa onların erimesine imkân tanıyabileceğini düşünüyorum. Takdir sayın Genel Başkan'ın, ayrı bir karar alırlarsa ona da saygılı oluruz. Meral Hanım'dan bir talep gelmezse biz de bir telefon açıp nasıl yapalım diye sorabiliriz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolundan giderek PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile ittifak görüşmeleri yapabileceklerini açıklayan Özel, "İki Eş Başkan da beni aradı. 'Hayırlı olsun' ziyaretine de gelecekler. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP'in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Karşılıklı görüşmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'in seçilmesinin ardından gözler yerel seçimde büyükşehirler için kimleri aday göstereceğiydi. Öyle ki Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzerini çizdiği iddia edildi.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği Ankara ve İstanbul adaylarıyla yola devam edeceklerini söyledi.

TUNÇ SOYER'İN ÜZERİNİ ÇİZDİ!

Tunç Soyer'in yerine Selin Sayek Böke'yi aday göstereceği söylentileri de güçlendi. İstanbul ve Ankara için net konuşan Özgür Özel, diğer kentler için göstereceği adayları geçiştirdi. Özel'in "Geri kalan 8 büyükşehirde gelecek pazartesi alacağımız kararla doğru örneklemlerle, güvenilir şirketlerle, çapraz kontrollerle ve herkesin inceleyebileceği objektif anketleri yapacağız. İzmir için anket var" demesi dikkat çekti.

ÖZEL: EKREM BEY'E AKIL DANIŞIYORUM!

Desteğini aldığı İmamoğlu sayesinde genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, 'gölge aday' tartışmalarını artıracak açıklamalara da yer verdi.

İmamoğlu ile aralarında kardeş hukuku olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti: Ekrem Başkan'la aramızda daha önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku diye tanımladığımız bir ilişki var. Ekrem Bey'le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey'e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık. Hiçbir belediye başkanına kurultay için söz vermedim...