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Özgür Özel göreve sokak çağrısıyla başladı

CHP'nin yeni dönemde izleyeceğiz 'aktivist' siyasetin ne olduğu ortaya çıkmaya başladı. Yeni Genel Başkan Özgür Özel, daha görevi devraldığı gün Yargıtay'ı bahane ederek vatandaşları sokağa çağırdı.

Yeni Şafak10 Kasım 2023 Cuma 07:33 - Güncelleme:
Özgür Özel göreve sokak çağrısıyla başladı
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Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'nı devraldığı günün akşamında Yargıtay'ın Can Atalay kararını bahane ederek halkı sokaklara çıkmaya çağırdı. Özel, "Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Mücadelemiz büyük bir dirençle başlayacak ve sürecektir" dedi. Özel'in bir diğer planı ise Meclis çalışmalarını sabote etmek. CHP dün itibarıyla Genel Kurul'u terk etmeme eylemi başlattı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yargıdaki Can Atalay tartışmasında hızını alamayarak halkı 'direnmeye' çağırdı. Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin TİP'li Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne dönük suç duyurusu sonrasında gece yarısı topladığı CHP Grubu'nda Meclis'ten bu çağrıyı yapmıştı.

SOKAK SİYASETİ YAPACAK

Özel, "Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Mücadelemiz büyük bir dirençle başlayacak ve sürecektir" dedi.

Özel'in sözleri, partinin yeni politikasının ana hatlarını ortaya koydu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Özel'in CHP'si, yeni sol akımlar içerisinde popülerleşen 'aktivizm' ve 'sokak siyaseti' kavramları üzerinde yükselecek. CHP, yeni dönemde sol ve sosyalist sol seçmenin TİP'e ve HEDEP'e yönelişini engellemek ve sokakta görünürlüğü azalan parti imajını silmek için sol aktivizmi tahkim edecek.

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