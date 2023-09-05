Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na açık açık meydan okudu: Kem küm etmiyorum

CHP'de "değişim" kaosu ile başlayan koltuk kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'la mühürlüyüm" diyerek İBB adaylığını açıklamış ve yerine de "tavşan aday" formülü ile Özgür Özel'i göstermişti. İmamoğlu'nun tavşan aday olarak piyasaya sürdüğü Özgür Özel, CHP'nin fonunu kestiği Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Özel, "Kem küm etmiyorum adayım" derken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaşına ve CHP'nin genç kadro istediğine vurgu yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden, seçim sonrasında ise CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile büyük bir çekişme yaşayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Liderini deviremeyince yerel seçimlerde yeniden İstanbul'dan aday olduğunu açıklamıştı. CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Özgür Özel'i destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak "Geçmişi tertemiz" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Özgür Özel, "İmamoğlu ile ortak hedeflerimiz var" açıklamasını dikkat çekmişti. CHP'nin değişim sancısı sürerken Özgür Özel'den yeni bir açıklama daha geldi.

"KEM KÜM ETMİYORUM ADAYIM"

HALK TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programına katılan Zoom cuntacılarından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu işin sonunda bir adaylık olursa sonunda, o özgüvenim var, inancım var. O kararlılığım var. Bana o konuda destek olabilecek, destek olacağını söylediği çok yetkin kadrolarımız var. Bir de insanlar baktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar genç, bu kadar kadın bir araya gelmişler, işte 48-49 yaşında da bir aday çıkarmışlar. Bu partide bir şey değişebilir denilebilecek, dinamik bir görüntüyü sağlayabilecek bir pozisyonumuz var. Bunu görüyorum. Adaylık noktasında kem küm ediyor değilim. Ama bir süreç var o sürecin tamamlanması gerekiyor. O süreci tamamlayacağız" dedi.

TAVŞAN ADAY ÖZGÜR ÖZEL: HEDEF 2028 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel tandemindeki 'tavşan aday' formülüne dikkat çekmekte fayda var. Özel, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği kulislerde konuşuluyor. İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalarla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını destekleyen sözleri 'tavşan' aday formülünü açık ederken İmamoğlu'nun 2028 planını da gözler önüne serdi.

TAVŞAN ADAY NEDİR?

Siyaset arenasında yarışta bir makam için adaylığını açıklayan "tavşan adayın" amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesidir. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır.