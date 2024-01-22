Özgür Özel terör destekçisi DEM Parti ile ilişkisini resmen tescilledi

CHP'de genel başkan değişti, ancak partinin misyonunda değişen bir şey olmadı. Özgür Özel, kurultayda terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi, Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp 'Pişman değilim' dedi. Göreve gelir gelmez de DEM yani HEDEP'in kapısına gitti. Seçimlerde ittifak yapmayı talep etti. DEM yetkililerini kırmızı halılarla karşıladı. DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'i cesaretlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL BİZZAT TESCİLLEDİ: HİÇBİR SİYASİ PARTİ ŞEYTAN DEĞİLDİR, RANDEVU İSTEDİLER GÖRÜŞTÜK

Özgür Özel tüm bu yaşananların ardından bugün Tunceli ziyaretinde DEM Parti ile olan ittifak ortaklığını bizzat tescilledi.

Özel, diğer siyasi partilerle yaptıkları görüşmelere değinerek, " Hiçbir siyasi parti bizim gözümüzde şeytan değildir. Randevu istediler, verdik geldiler, görüştük. Seçimlerini yaptılar, tebrik ettik, hayırlısı olsun ziyaretine gittik. Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz." dedi.