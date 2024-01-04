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Tepki yağıyor... Özgür Özel, Türk askerine iftira atan Tahmaz'a kucak açtı

Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın konserine gidip elini öpen CHP Genel Başkan Özgür Özel yeni bir skandala imza attı. Türkiye düşmanlarına kucak açan Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan ve hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz'ı ofisinde misafir etti. Özgür Özel'in bu hareketine teki yağdı.

4 Ocak 2024 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Tepki yağıyor... Özgür Özel, Türk askerine iftira atan Tahmaz'a kucak açtı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs'ın ardından tartışma, kavga ve çekişimler eşliğinde değişim rüzgarları esti. Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Özgür Özel, kürsüden terör suçluları Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam gönderdi. Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, hem söylemleri hem de davranışlarıyla CHP'de değişimin yalnızca isimde kaldığını gösterdi.

Göreve başladığı günden bu yana Türkiye karşıtı kim varsa görüşmekten çekinmeyen Özgür Özel, DEM Parti ile ittifak çabasına girdi. Geçtiğimiz aylarda DEM Partili Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın konserine gitti. Türkiye'ye işgalci diyen Chakar'ın elini öptüğü fotoğrafa gelen tepkilere de 'Pişman değilim, bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim' dedi.

Şehit cenazesinin ardından DEM Parti'ye ziyarete giden ve ittifak pazarlığına tutuşan Özgür Özel, son hamlesiyle yine tepki çekti. Özel, bu kez de Türk Silahlı Kuvetleri'ne iftira atan Mehmetçiğimizi Nazi ordusuna benzeten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ile bir araya geldi. CHP'li Özgür Özel, Hakan Tahmaz öncülüğündeki heyetle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Özel, TSK'ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz ile hatıra fotoğrafı çektirmesine büyük tepki geldi.

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