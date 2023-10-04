Özgür Özel'den 39 milletvekili ve yenilgi itirafı: Kolumu kaldıramadım

CHP'de Genel Başkan adayı olan Özgür Özel, TELE 1'de katıldığı programda yaptığı açıklamada 28 Mayıs akşamı kolunu kaldıracak halinin olmadığını söylerken "Bizim samimi bir özür dilememiz gerekiyordu. Bir özeleştiri yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. CHP seçmeninde duygusal bir kopuş olduğunu söyleyen Özel "En çok can yakan şey 39 vekilin diğer partilere gitmesi" dedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.

EVLATLAR BAYRAK AÇTI

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde büyük rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler değişim hareketi başlatarak Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçimler sonrası sorumluluk almadığını söylerken genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Özel'in adaylığını ilk tebrik eden isim ise Ekrem İmamoğlu oldu. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan Özgür Özel katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu yine eleştirdi.

İşte Özel'in açıklamlaarında öne çıkanlar:

"28 MAYIS AKŞAMI KOLUMU KALDIRACAK HALİM YOKTU"

28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak halim yoktu. 28 Mayıs akşamı insanlar evlerinde ağladı. Bizim samimi bir özür dilememiz gerekiyordu. Bir özeleştiri yapmamız gerekiyordu.

"SEÇMENDE DUYGUSAL BİR KOPUŞ VAR"

Günler geçtikçe insanların farklı bir şey beklediğini anladım. Genel merkez kaybetmedik değil kazanamadık diyordu. Hiçbir şey olmamış gibi davranamazsınız. Samimi bir öz eleştiri yapsaydık benim böyle bir yola çıkmaya niyetim yoktu. Seçmende partiden duygusal bir kopuş var. İYİ Parti'nin dilini doğru bulmuyorum. CHP ittifak kabiliyetini yitirdi. CHP'nin en çok canını yakan 39 vekilin diğer partilere gitmesi.

"GENEL BAŞKANIN BİR KOLTUĞU YOK ARTIK"

Grup başkan vekilliği genel başkanın Meclis'teki vekiliydi ne zamana kadar 14 Mayıs'a kadar. Ancak grup başkanlığı genel başkanın vekili değil. O dönemde herhangi aday olsa istifa gerekli olduğuna dair hiçbir şüphe yok. 'Genel başkanın koltuğunda oturuyorsun' diyorlar ya genel başkanın öyle bir koltuğu yok artık. Partinin kongresinde seçilmiş bir genel başkan, parti grubu tarafından bir grup başkanı var. Ben CHP tarihinin genel başkan olmayan ilk grup başkanıyım, genel başkan da milletvekili olmayan ilk genel başkan.

ETİK TARTIŞMALARI TEMELSİZ

Seçimden önce partide herkes bir pozisyona adaydı. Ben grup başkanlığına adaydım. Seçim oldu bitti talip olduğu göreve gelen tek isim ben oldum. Bazı arkadaşlar şimdi o görevimi tartışmaya çalışıyorlar. Başka aday olursa yarışalım dedim başka aday çıkmadı. Etik tartışması temelsiz. Kongre kararının alındığı gün kararı vereceğim dedim. Kongre öncesi bıraksaydım grup bir yarışa girecekti. Bu grup da kırgınlık yaratırdı. Genel başkana da bunu söyledim bana hak verdi. Genel başkan seçiminden sonra yeni grup başkanlığı seçimi yapılabilir. Seçilmezsem parti yeni bir grup başkanı seçer.