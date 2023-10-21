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Özgür Özel'den seçim hezimeti itirafı: Günlerce kendimize gelemedik

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük üzüntü yaşadıklarını, günlerce kendilerine gelemediklerini, ağızlarını bıçak açmadığını söyledi.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Özgür Özel'den seçim hezimeti itirafı: Günlerce kendimize gelemedik
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan kurultay öncesi Antalya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel il ziyaretleri çerçevesinde Antalya CHP İl Teşkilatını ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Özel, "Maalesef 14 ve 28 Mayıs günlerinden sonra büyük bir üzüntü yaşadık günlerce kendimize gelemedik. Ağzımızı bıçak açmadı ve bu sürecin sonunda bizim ve partililerimizde bize oy verenlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandı." diye konuştu.

Özel, "Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları, yüzde 0,1'lik yüzde 0,7'lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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