CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın eden vatandaşları hedef aldı. Özel, 15 Temmuz kahramanlarına, "Kot üstüne kefen çekenler" diyerek dil uzattı.

Özel, "Bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında, Recep Tayyip Erdoğan söylüyor diye perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil, dedeleri Çanakkale'de, Conkbayırı'nda kefensiz yatanlar var. Beka sorunu olursa kefensiz yatanların torunları burada." şeklindeki skandal sözlerine tepki yağdı.