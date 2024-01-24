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Özgür Özel'den TBMM'de skandal sözler! 15 Temmuz şehitlerine dil uzattı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz kahramanlarına, 'Kot üstüne kefen çekenler' diyerek dil uzattı. Özel'in skandal ifadelerine tepki yağdı.

24 Ocak 2024 Çarşamba 07:59 - Güncelleme:
Özgür Özel'den TBMM'de skandal sözler! 15 Temmuz şehitlerine dil uzattı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın eden vatandaşları hedef aldı. Özel, 15 Temmuz kahramanlarına, "Kot üstüne kefen çekenler" diyerek dil uzattı.

Özel, "Bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında, Recep Tayyip Erdoğan söylüyor diye perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil, dedeleri Çanakkale'de, Conkbayırı'nda kefensiz yatanlar var. Beka sorunu olursa kefensiz yatanların torunları burada." şeklindeki skandal sözlerine tepki yağdı.

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