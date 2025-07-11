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Özgür Özel'e bir soruşturma daha... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Muratpaşa'daki bir etkinlikte yapılan açıklamalar üzerine açıldığı belirtildi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 22:08 - Güncelleme:
Özgür Özel'e bir soruşturma daha... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE ALENEN YAYDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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