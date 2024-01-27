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  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soğuk duş! PM'den veto yedi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soğuk duş! PM'den veto yedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun kontrolündeki Parti Meclisi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Kadıköy adaylarını belirlemek için özel yetki talep etti. Aldığı ret cevabıyla neye uğradığını şaşırdı.

Sabah27 Ocak 2024 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soğuk duş! PM'den veto yedi
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kavgasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz bir türlü aşılamadı. Değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, istediği başarıyı sağlayamadı.

İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan ve 'eş başkan' olarak değerlendirilen Özgür Özel, yerel seçim için aday seçmekte bile tek başına karar alamadı.

İYİ Parti'nin ittifak kapısını kapatması ve DEM Parti'nin ise pazarlıkta el artırması nedeniyle köşeye sıkışan Özgür Özel, kritik bölgelerde bile aday çıkartmakta zorlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİ

23 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'na karşı eski genel başkandan yardım istediği hatta "Sahaya inin bize destek olun" dediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ret cevabı aldı.

Özgür Özel, kurultayın ardından değiştirdiği Parti Meclisi'ne Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek gibi Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimleri atadı.

PM İMAMOĞLU'NUN KONTROLÜNDE

60 kişilik PM'nin 20'sinin Ekrem İmamoğlu kontenjanından oluşu, alınan kararlarda İmamoğlu'nun etkisini de artırdı.

Sabah'ın haberine göre, Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini Parti Meclisi'ne taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den özel yetki isteyen Özel gelen vetoyla şoka uğradı. PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret cevabı çıktı.

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