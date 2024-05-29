Özgür Özel'i dinleyen yok! Eş-dost ataması eksi bakiyede

CHP Genel Başkanı Özel'in 'kesinlikle taviz vermem' sözlerine rağmen CHP'li belediyeler geri adım atmadı. Açıklamanın üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen, atamayı tek geri çeken Yüreğir Belediyesi oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından eş-dost atamalarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepkisini çeken belediyeler geri adım atmadı. Özel'in "Bu işler CHP'ye olan güveni sarsar. Müsaade etmeyeceğiz. Tüm atamaları geri aldırttık" açıklamasının ardından gözler gündeme gelen atamalara çevrildi. Akşam Gazetesi, Özgür Özel'in 'atamaların hepsi geri alındı' dediği CHP'li belediyelerdeki atamaları tek tek inceledi ancak 12 eş-dost akraba ataması yapılan isim hâlâ görevlerinin başında. Atamayı tek geri çeken ise Adana'nın Yüreğir Belediyesi.

12 ATAMAYLA YOLA DEVAM

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı yaptı; Yıldırım hala görevde.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, son belediye meclis toplantısında yaptığı duyuruyla, baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadı.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı. İki isim hâlâ görevde.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu olarak görevine devam ediyor.

Afyonkarahisar CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz'ün eşi Ahmet Çetinöz'ü YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı yaptı. Çetinöz görevine devam ediyor.

CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde Kültür İşleri Müdürü Filiz Çoşkun'un eşi Hüseyin Coşkun Başkan Yardımcısı olarak atandı, hala görevde.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Hala görevde.

CHP'li Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Görevini sürdürüyor.

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Barut göreve devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görevde.

İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın eşi Cansu Kiremitçi Yılmaz Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak atamıştı. Yılmaz terfi ettirilerek CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde başkan yardımcısı yapıldı. Görevine devam ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine devam ediyor.

YALOVA'DA 'TASARRUF' BAHANESİYLE İŞÇİ KIYIMI

Yalova Belediyesi'nin şirketlerinden Personel A.Ş., Hak-İş Sendikası'na gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini fesh edeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını açıkladı. Personel A.Ş'den, ilgili sendikaya gönderilen 25 Nisan tarihli yazıda, 17 Mayıs'tan sonra alınan tasarruf tedbirleri bahane edildi. Kurban Bayramı öncesi işsiz kalan çalışanlar, "Seçimden hemen sonra verilen kıyım kararına Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerini bahane ettiler" dedi. Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: "Yalova Belediyesi, yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri çerçevesindeki genel hükümler, bu çerçevede kurumun içinde bulunduğu mali sıkıntılar, cari borç ödeyememe, icra takipleri, personel maaşları ödenmesi için kredi kullanıldığı gibi hususlara' atıfta bulunulmuştur. Yine aynı yazıda kurumun personel giderinin bir önceki yılın gerçekleşmiş gelir oranının yeniden değerleme oranının çarpımı ile bulunan tutarın yüzde 40'ı aşamayacağı belirtilmiştir. Bütçedeki personel giderinin yüzde 40 oranına düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması istenildiğinden 345 adet işçinin hizmet akitleri 30 gün sonra feshedilecektir."