İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'in korumalarından gazetecilere kötü muamele
Güncel

Özgür Özel'in korumalarından gazetecilere kötü muamele

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in korumaları gazetecilere kötü muamelede bulundu. Korumalardan biri gazeteciye omuz attı. Özel'in korumasının omuz atması ve itmesi tepkiyle karşılandı.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Özgür Özel'in korumalarından gazetecilere kötü muamele
ABONE OL

Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in korumaları gazetecileri darbetti.

ÖZEL'DEN İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'E VE DEM'E GÖNDERME

Özel, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakına karşı kuvvetli bir ittifak kurmak istediklerini fakat olumlu sonuçlanmadığını belirterek, "Karşısında ittifak olsun diye resmi iş birlikleri olsun diye samimi gayret gösterdik. Maalesef, eleştirmeyeceğim, saygı duyacağım gerekçelerle birlikte olma taleplerimiz reddedildi ve maalesef pek çok yerde karşımıza pek çok geçmiş dönemlerle birlikte oldu siyasi partiler rakipler çıkardılar" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KORUMALARINDAN GAZETECİLERE KÖTÜ MUAMELE

Öte yandan programın tamamlanmasının ardından gazeteciler, CHP lideri Özel'e soru sormak için hazırlandı. Mikrofonlarını uzatan gazeteciler, Özel'in korumalarının sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Özel'in korumasının bir gazeteciyi omuz atması ve itmesi tepkiyle karşılandı.

  • CHP Genel Başkanı
  • Korumalar
  • Gazeteci Kötü Muamele

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.