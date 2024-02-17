Özgür Özel'in korumalarından gazetecilere kötü muamele

Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in korumaları gazetecileri darbetti.

ÖZEL'DEN İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'E VE DEM'E GÖNDERME

Özel, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakına karşı kuvvetli bir ittifak kurmak istediklerini fakat olumlu sonuçlanmadığını belirterek, "Karşısında ittifak olsun diye resmi iş birlikleri olsun diye samimi gayret gösterdik. Maalesef, eleştirmeyeceğim, saygı duyacağım gerekçelerle birlikte olma taleplerimiz reddedildi ve maalesef pek çok yerde karşımıza pek çok geçmiş dönemlerle birlikte oldu siyasi partiler rakipler çıkardılar" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KORUMALARINDAN GAZETECİLERE KÖTÜ MUAMELE

Öte yandan programın tamamlanmasının ardından gazeteciler, CHP lideri Özel'e soru sormak için hazırlandı. Mikrofonlarını uzatan gazeteciler, Özel'in korumalarının sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Özel'in korumasının bir gazeteciyi omuz atması ve itmesi tepkiyle karşılandı.