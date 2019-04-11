Özgür Suriye Ordusu muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor
Suriye'de TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin yeni eğitimleri görüntülendi.
- AA
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye grubunun muhtemel yeni harekatlara hazırlık için özel eğitim alması görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin askeri eğitimleri AA kameralarına yansıdı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonunda da yer almayı bekleyen Ahraru'ş Şarkiyye grubu, havan, roketatar ve makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları için özel eğitimler aldı.
Eğitimlerini iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejimi ordusundan ayrılan subaylardan alan 250 kişiye, Fırat'ın doğusuna olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarına yönelik de taktikler anlatıldı.
Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.