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Güncel

Özgürlüğü bir gün sürdü! Sevgilisine hediye etmek için çanta çalan hırsız yeniden cezaevine gönderildi

Bursa'da cezaevinden çıktıktan sonra sevgilisine hediye etmek için çanta çalan sabıkalı hırsız, aynı gün polis tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Özgürlüğü bir gün sürdü! Sevgilisine hediye etmek için çanta çalan hırsız yeniden cezaevine gönderildi
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek yaşayan R.A. sabah uyandığında çantasının, cüzdanının ve telefonunun yerinde olmadığını gördü. Camlardan birinin de açık olduğunu fark etmesiyle birlikte durumu polise bildirdi.

35 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık Büro dedektifleri şüphelinin, 4 ay önce yine aynı mahallede başka bir hırsızlığa karışarak cezaevine girip tahliye olan, 35 suç kaydı bulunan Ö.G. (31) olduğunu tespit etti.

ÇANTA ÇALDI SEVGİLİSİNE GÖTÜRDÜ

Hırsızlık ekipleri Ö.G.'yi yakalamak için yaptığı çalışmalarda Akpınar Mahallesi'nde bulunan sevgilisinin yanına gittiğini tespit etti. Sevgilisinin evine operasyon düzenleyen polis, Ö.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ö.G.'nin çaldığı çantayı sevgilisine hediye ettiğini söylediği öğrenilirken, çaldığı 25 bin TL değerindeki diğer eşyalara polis tarafından el konularak sahibine teslim edildi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen azılı hırsız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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