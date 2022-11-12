Özhaseki'den sert eleştiri: Algı belediyeciliğine 845 milyon para ayırdılar

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde gönül belediyeciliği yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de ırk, dil, din ve mezhep gözetmeksizin herkese yıllardır gönülden hizmet ettiklerini ifade eden Özhaseki, belediyeciliğin gönül ve sevda işi olduğunu belirtti.

AK Parti olarak yerel seçimlerde rekor oylar aldıklarını anlatan Özhaseki, "Şu an Türkiye'de 1390 belediye var irili ufaklı. 807'si AK Parti'de. 230 belediye MHP'de. Toplamda 1390 belediyenin 1037'sine Cumhur İttifakı olarak bizler idare ve hizmet ediyoruz. Nüfusun yüzde 70'ine bizler hizmet ediyoruz. Onun için Türkiye'de işler çok güzel gidiyor. Prensibimiz çok net, insanlığa hizmettir. Kimseyi dışlamadan hizmet etmektir." dedi.

- "YENİ MODEL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇIKTI"

Muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerin "hizmet etmediğini ancak hizmet ediyormuş gibi algı yaptığını" vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bizler kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim rakibimiz yok. Çalışmayı ve hizmeti düşünen bir rakip yok. O bizde var. Yeni model belediyecilik anlayışı çıktı. Adı ise 'algı belediyeciliği', hizmet yok ama hizmet varmış gibi gösterme yarışı var. Arkadaş iş başında değil ama gece gündüz iş başındaymış gibi gösterme yarışı var. Bunun için büyük paralar harcanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı belediyeciliği için geçen yıl itibarıyla 845 milyon para ayırmış. Depreme hazırlık için 495 milyon lira ayrılır ama algı için 845 milyon lira... Bu nasıl bir şeydir? 'Siz beni çalışıyor gibi gösterin.' 'Beni çok sempatik gösterin.' 'Hatta bu belediye bana yetmiyor buralar ne ki beni Cumhurbaşkanı adayı gösterin.' Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yazık ki yeni model belediyecilik bu oldu karşı grubun."

Muhalefetin az yapıp çok gösterme huyu oyduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hafta öncesine kadar Adana'daydık. Bütün alt ve üst geçitlerin üzerinde bir sloganlar vardı. 'Hizmette zirve', 'Kemal Kılıçdaroğlu geliyor', 'Dev açılışlar', 'Böyle hizmet görülmedi' sloganlar böyle. Zannedersiniz yeni bir Adana doğuyor. Baştan sona yenilendi, acayip şeyler oldu zannedersiniz. Arkadaşlara dedim, 'Bu açılışlar nedir, Kemal Bey niye geliyor, bir araştırın.' dedim. Getirdiler, 8 tane gözlem evi, gençlik odası, yaşlılar bakım odası, 4 veya 5 odalı 8 tane ilçelere yer yapmışlar. Gecekondu gibi ama her birisi. Yahu bunlar 4 odadan olsa çarparsan 32 oda yapar yani 32 derslik bir okul eder. Bir de battı çıktı yapmış. Bu kadar reklamını yaptıkları hizmet 32 odalı bir okul eder. Kayseri'de gariban bir belediye başkanı var. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, onu aradım dedim kaç tane okul yaptın ? Tam 68 tane yapmış. 3,5 yıl içinde 68 tane okul, sağlık ocağı gibi eser yapmış."

Seçmenin sandıkta algıya bakmadığını sadece hizmete baktığını ifada eden Özhaseki, "Seçimler gelir vatandaş bir tek şey sorar. 'Biz sana 5 yıllığına mührü verdik sen ne yaptın?' 'Bolca yalan söyledik. Algı operasyonları çektik. Youtuberlar bulduk. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan adamlara para verdik. Uçurduk, kaçırdık...' Valla bunların hiçbirini yemez vatandaş. 'Ne yaptın?' derler. Bir eser varsa onu sorarlar. O zaman cevap verecek tek grup bizim belediyelerdir. Karşı grubun vereceği cevap bu olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.