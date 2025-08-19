CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, rant mafyasına karşı durduğu için hedef haline geldiğini söyledi. Genel Başkan Özel dahil, partisinden hatta Kadın Kolları'ndan bile destek görmediğini belirten Çerçioğlu, "Bana aleni hakaretler ettiler, kimse sesini çıkarmadı" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasından önce yaşadıklarını anlattı. Kuşadası'nda planlanan imar değişikliği süreciyle ilgili eski partisiyle sorunlar yaşadığını dile getiren Çerçioğlu, özellikle Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde planlanan 6 milyar liralık imar rantını engellediği için hedef haline getirildiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL SADECE DİNLEDİ

Parti içi baskılara ve imar rantına boyun eğmediğini belirten Çerçioğlu, süreç boyunca Genel Başkan dahil kendi partisinden destek görmediğini ifade etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çerçioğlu, "Bana aleni hakaretler ettiler, kimse sesini çıkarmadı. Buna rağmen görevimi, halkın ve çocukların yararına sürdürdüm. Amacım yalnızca Kuşadası'ndaki imar mafyasına dur demekti ve bundan vazgeçmeyeceğim" dedi. Çerçioğlu, süreç boyunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e konuyu aktardığını, ancak Özel'in yalnızca dinlemekle yetindiğini, sonrasında kendisine, ailesine ve yakınlarına yönelik ağır iftira ve hakaret kampanyası başlatıldığını dile getirdi. Çerçioğlu, "Kuşadası Belediyesi'nden gelen, yaklaşık 560 futbol sahası büyüklüğündeki imar değişikliği talebi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. İmarın planlara ve mevzuata aykırı olduğunu dile getirerek bu talebi reddettik. Süreç boyunca şahsım, çocuklarım ve ailem sosyal medyada sözde gazeteciler aracılığıyla hakaret ve iftiralara maruz kaldı" dedi.

TEK HEDEFİM AYDIN'A HİZMET

Partisinden de Kadın Kolları'ndan da destek görmediğini belirten Çerçioğlu, şunları söyledi: "Bana aleni hakaretler ettiler, kimse sesini çıkarmadı. Buna rağmen görevimi, halkın yararına sürdürdüm. Amacım yalnızca Kuşadası'ndaki imar mafyasına dur demekti ve bundan vazgeçmeyeceğim. Benim alnım ak, başım dik. Hiç kimseye de namussuzluk yapmadım. Bu imar rantı mafyasına 'dur' dedim diye mi ben namussuz oldum? Tek hedefim var: Aydın halkına hizmet etmek." Çerçioğlu, sosyal medyada şirketine yönelik yayılan iddiaların tamamen iftira olduğunu vurgulayarak, "Üç gün önce başarılıydım, AK Parti'ye geçince mi zarar etmeye başladım? Bu kadar kolay mı bir kadına 'namussuz' demek? Bugün geriye dönüp baktığımda içim çok rahat" dedi.

