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Özür grubu atamaları 2020 ne zaman? MEBSİS özür grubu tercihleri başladı mı?

Özür grubu atamaları 2020 ne zaman? MEBSİS özür grubu tercihleri başladı mı? gibi soruların yanıtları tüm tercih yapacak olan adaylar tarafından araştırılıyor.Öğretmenlerin özür grubu atama süreci devam ediyor. Özür grubu atamalarında 1. aşama başvuru süreci tamamlandı. 2. aşama başvurular ise 10 Ocak-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2. aşama başvurularda okul/kurum bazında tercihler alınacak. 2020 özür grubu atamaları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10.01.2020  11:02 - Güncelleme: 10.01.2020  11:02

Kadrolu öğretmenlerin özür grubu tercih işlemleri bugün itibari ile başlıyor. Özür grubu atamaları 2020 ne zaman? MEBSİS özür grubu tercihleri başladı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı ocak ayı kadrolu öğretmenlerin eş, sağlık, engellilik, güvenlik ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme 1. aşama başvuruları 2-7 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştı. 2. aşama başvurularda okul/kurum bazında tercihler alınacak. Özür grubu atamalarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

ÖZÜR GRUBU ATAMALARI 2020 NE ZAMAN? 

Özür grubu atamaları 2020 takvimine göre 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri ise 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek. 

MEBSİS ÖZÜR GRUBU TERCİHLERİ BAŞLADI MI? 

Özür grubu atamaları 2020 başvurularında 2. aşamaya gelindi. 2. aşama başvuruları 10 Ocak-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2. aşama başvurularda okul/kurum bazında tercihler alınacak. 


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