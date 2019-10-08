Paketler halindeki uyuşturucuyu midesinde taşımış
Antalya Havalimanında birinin midesinde diğerinin de valizinde eroin çıkan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı
- AA
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.S'nin, Yüksekova ve Ankara havalimanlarından Antalya'ya uyuşturucu getireceği bilgi üzerine çalışma başlattı.
Uçakla Antalya'ya gelen şüphelinin doktor kontrolünde midesinde 21 pakette 370 gram eroin bulundu. Aynı uçakla gelen beraberindeki A.P'nin valizinde de 1 kilo 486 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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