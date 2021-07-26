Pakistan, 46 Afganistan güvenlik gücüne sığınmacı statüsü ve güvenli geçiş izni verdi

AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:29

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan güvenlik gücü mensuplarının dün akşam Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Arandu kasabası sınırına geldiği belirtildi.

Açıklamada, 46 asker ve polisin Pakistan-Afganistan uluslararası sınırındaki görevlerini ülkedeki güvenlik durumu sebebiyle sürdüremedikleri ve Pakistan ordusundan sığınmacı statüsü ve güvenli geçiş izni istedikleri aktarıldı.

Pakistan ordusunun ise Afgan yetkililerle iletişim kurduktan sonra, 5'i subay, 46 Afganistan ordusu ve sınır polisi mensubuna sığınmacı statüsü ve Pakistan'a güvenli geçiş izni verdiği bildirildi.

Açıklamada, Afganistanlı asker ve polislere yiyecek, barınak ve gerekli tıbbi desteğin sağlandığı, gerekli sürecin ardından bu kişilerin Afganistan hükümet yetkililerine gönderileceği kaydedildi.

Pakistan, 1 Temmuz'da benzer şekilde 35 Afganistan askerine güvenli geçiş izni vermişti.



Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.