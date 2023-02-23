Pakistan askeri arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerdeki faaliyetlerini tamamlayan 33 kişilik Pakistan Ordusu Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi ve 53 üyeli Rescue 1122 ekibi 7 Şubat'ta Adıyaman'a ilk varan ekipler arasında yer aldı ve burada mucizevi kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından 28 kişi enkazlardan kurtarıldı. 14 kurtarma sadece Pakistan ekipleri tarafından, 14 kurtarma ise aynı yerde bulunan diğer kurtarma ekiplerinin desteğiyle yapıldı.

Ekip için İstanbul'da düzenlenen uğurlama töreninde İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Yardımcısı Zeynep Kaleli ve AFAD İstanbul Koordinatörü Seval Dedeoğlu da yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Junaid, "Pakistan ve Türkiye, 'İki Yürek, Tek Ruh' gibi. Pakistan halkı, yıkıcı depremlerden sonra Türk kardeşleri gibi aynı acıyı hissetti." dedi.

Junaid, Pakistan'ın yardım ve rehabilitasyon çabalarında aktif rol oynamaya devam edeceğini de söyledi.



İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek ise Pakistan ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ekip üyeleri konuşmaların ardından alkışlarla ülkelerine uğurlandı.