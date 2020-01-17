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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Keşmirlilere geleceklerini belirleme hakkı verin

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Keşmir konusunda, 'Onlara (Keşmirlilere) kendi geleceklerini belirleme hakkı verin. Ne istediklerine onlar karar versin. Eğer Hindistan'ın bir parçası olmak istiyorlarsa olsunlar. Eğer Pakistan'la olmak istiyorlarsa olsunlar.' değerlendirmesinde bulundu.

AA17.01.2020  09:22 - Güncelleme: 17.01.2020  09:23

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından düzenlen panelde konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Pakistan-ABD ilişkileri ve bölgesel konularda önemli açıklamalar yaptı.

Keşmir konusunun karmaşık bir mesele olduğunu kaydeden Kureyşi, sorunun çözümünde demokratik değerlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Kureyşi, Hindistan'ın Keşmir konusunda uluslararası topluma "demokrasi" mesajı verdiğini hatırlatarak, "Eğer demokrasiye inanıyorsanız neden bu değerler Keşmir konusunda da uygulanmasın? Onlara (Keşmirlilere) kendi geleceklerini belirleme hakkı verin. Ne istediklerine onlar karar versin. Eğer Hindistan'ın bir parçası olmak istiyorlarsa olsunlar. Eğer Pakistan'la olmak istiyorlarsa olsunlar." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin ABD ile ilişkilerinin görece olarak iyileştiğini, ancak ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini aktaran Kureyşi, özellikle ekonomi ve ticaret hacminin artırılmasına özel önem verdiklerini de vurguladı.

- "AFGANİSTAN'DA UZLAŞMA İLE ÇÖZÜM MÜMKÜN"

Kureyşi, Taliban'ın artık savaştan yorulduğunu ve meşru bir konum elde etmek istiyorsa seçimlere girmesi gerektiğini belirterek, siyasi çözümün tüm taraflar için en doğru yol olduğunu ifade etti.

Afganistan'da birden fazla grubun siyasi iddiasının olduğunu hatırlatan Kureyşi, bu grupların ülkelerinin geleceği için bir arada çalışmaya ve uzlaşmaya istekli olması gerektiğini ve bu yolla çözümün mümkün olacağını kaydetti.

Kureyşi ayrıca, ülkesinin Afganistan'da siyasi çözüm konusunda da elinden gelen katkıyı sağladığını sözlerine ekledi.

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