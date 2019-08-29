Pakistan, Türkiye ile havacılıktaki iş birliğini arttıracak

Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Khan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, Pakistan ve Türkiye'nin havacılık sektöründeki karşılıklı iş birliğini arttıracaklarını bildirdi.

Khan mesajında, iki kardeş ülkenin havacılık sahasında ikili ilişkilerini daha da geliştirme noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.